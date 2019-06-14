В сопровождении медиков: В «ДНР» для поездки за паспортами РФ подключили все «спецслужбы». Новости

«Глава ДНР» Денис Пушилин издал специальное «распоряжение» для того, чтобы отправленные за паспортами РФ жители неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области могли беспрепятственно преодолеть «таможенные посты» «Успенка» и «Мариновка». Об этом сегодня, 14 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.

Для этого подключены все «силовики республики», а также медики. «Минтранс, МВД, МГБ, минздрав и миндоходов должны обеспечить беспрепятственный и первоочередной проезд транспортных средств, осуществляющих перевозку граждан ДНР в пункты выдачи паспортов РФ и обратно, через таможенные посты "Успенка" и "Мариновка"», – говорится в «распоряжении».

Согласно документу, «МВД поручено обеспечить безопасность движения транспортных средств, осуществляющих перевозку граждан. В свою очередь, Минздраву поручено обеспечить сопровождение медиков».

Ранее сообщалось, что 34 жителя неподконтрольной украинским властям части Донецкой области сегодня, 14 июня, отправились в село Покровское Ростовской области РФ для получения российских паспортов.