Ситуация в пунктах пропуска днем 14 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 14 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Татьяна: «10:29. В 5 утра была на "Каргилле" в пешей очереди, в 8:00 уже в Курахово была»;

Valentin: «10:30. "Каргилл" в Украину общая выше середины подъема на мост»;

Рита: «10:36. Сейчас пешая на "Каргилле" целый навес»;

Alex: «11:26. "Каргилл" в Донецк машин 20, почти никого, пеших тоже мало – в Украину машин много аж на мост, пеших тоже прилично»;

Рома: «11:49. "Каргилл" на сейчас основная на середине моста, льгота – начало моста»;

Ольга: «12:11. Курахово в Донецк очередь сразу перед блокпостом»;

Анна: «14:13. "Каргилл" в Украину глухо. Стоим на мосту с 11:00. Протяжки раз в 30 минут на 2-3 машины. Готовимся ночевать».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Дмитрий: «10:19. Еленовка в сторону Донецка. На данный момент в общей машин 40»;

Дарья: «12:14. В сторону Украины в Еленовке порядка 150 машин, не считая льготы. Льготы машин 30. Пропускают медленно».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Svetlana: «10:17. Гнутово работает. Пропускают 5 основной и 4 льготы»;

«strat»: «11:15. Октябрь в Украину очередь от знака "Куликово", льготы машин 20. Дорога через Луково перекрыта – надо ехать через Красноармейское»;

evgen: «11:36. Куликово приехал в 7:00, впереди еще 16 машин. Льготы 12 машин»;

Любовь: «14:14. Сейчас стоим в Пищевике в сторону Украины, 11-е в очереди. В Октябре в сторону Украины основная до знака "Куликово", льготная почти пустая, мы были 3-ми. В Октябре в сторону ДНР машин 15».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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