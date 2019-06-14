В «ЛНР» женщина убила соперницу, а ее приятель – свидетеля . Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске «суд ЛНР» вынес «приговоры» мужчине и женщине за совершение убийств. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что обвиняемая женщина – «гражданка Ш.», находясь в состоянии опьянения у себя дома, из ревности ударила соперницу – «гражданку А.» ножом в область грудной клетки, в результате потерпевшая скончалась.

«Вечером того же дня гражданин Х., в ходе распития спиртных напитков с гражданином С., который обнаружил в соседней комнате труп гражданки А., с целью скрыть ранее совершенное гражданкой Ш. преступление, нанес гражданину С. один удар ножом в область грудной клетки, после чего последний покинул домостроение. В последующем, с целью сокрытия следов преступления, труп гражданки А. был вывезен на кладбище в район квартала Щербакова г. Луганска», – говорится в сообщении.

«Суд признал гражданку Ш. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 119 УК ЛНР, назначив наказание в виде 7 лет лишения свободы, гражданина Х. – виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п. "К" ч.2 ст.113 УК ЛНР, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы», – заявили в «прокуратуре».

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