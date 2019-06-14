Генпрокуратура и СБУ задержали экс-главу «ЦИК ДНР» Лягина. Новости

Работники Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и Службы безопасности Украины (СБУ) задержали главу «центральной избирательной комиссии ДНР» Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года «референдум» в поддержку «ДНР». Об этом сегодня, 14 июня, на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«ГПУ и СБУ задержали руководителя "центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена», – написал Луценко.

Фото: Facebook Юрия Луценко

Как известно, в 2014 году именно Лягин вел подготовку к «референдуму» 11 мая, а затем огласил его результаты меньше чем через три часа после закрытия участков для голосования. В 2016 году Роман Лягин задержан «силовыми структурами ДНР», позже был освобожден и уехал в Крым.

Ранее сообщалось, в марте этого года в СБУ опровергли информацию о том, что «экс-глава» «ЦИК ДНР» Роман Лягин сдался Службе безопасности Украины в рамках программы «Тебя ждут дома». «Мы опровергаем эту информацию», – заявили в пресс-центре СБУ.

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