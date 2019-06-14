Катастрофа MH17: Подозреваемых обещают назвать на следующей неделе . Новости

Совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения рейса МН17 Malaysia Airlines в 2014 году, проведет 19 июня пресс-конференцию. Об этом пишет NOS, ссылаясь на голландскую прокуратуру, сообщает «РБК.Украина».

Как сообщается, будут названы имена лиц, которые несут ответственность за крушение лайнера.

Также международные следователи расскажут о «прогрессе, достигнутом в уголовном расследовании крушения рейса MH17». В преддверии пресс-конференции будет проведена закрытая встреча для родственников жертв крушения.

Ранее международная следственная группа (JIT) сообщала, что лайнер сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который принадлежал 53 зенитной бригаде ВС России. Установку привезли 25 июня 2014 года из Курска на неподконтрольный украинской власти Донбасс, а после катастрофы вернули обратно.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.