Завершилась первая смена проекта «Мирное лето – детям Донбасса». Новости

В четверг, 13 июня, в Святогорске (Донецкая обл.) состоялась церемония закрытия первой смены пятого сезона проекта «Мирное лето – детям Донбасса» Фонда Рината Ахметова. 156 мальчишек и девчонок, живущих по обе стороны линии соприкосновения, не скрывая слез, прощались друг с другом и оздоровительным центром «Перлина Донеччини». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Я нашла здесь много друзей. Когда приехала, немножко стеснялась, а потом увидела, какие ребята все классные. Мне будет очень не хватать их», – сказала Катя Верещагина из Константиновки.

Девочка долго перечисляет, что ей понравилось в лагере: «Были интересные квесты, вкусная еда, нас учили рисовать, писать рассказы».

Особенно отмечает ребенок работу психологов Фонда, которые научили ребят бороться со своими страхами, стрессами и тревогами, появившимися вследствие вооруженного конфликта.

Никита Новгородский из Горловки за две недели в лагере стал увереннее в себе, раскрылся, чаще улыбается и больше доверяет людям. Хотя приехал на отдых в состоянии постоянной тревоги.

«У меня это началось несколько лет назад. Я шел из школы с другом, и мы попали под обстрел. Вокруг все взрывалось, мы успели спрятаться в подъезде. Было очень страшно. Сейчас мне намного лучше, мне очень помог проект "Мирное лето – детям Донбасса". Спасибо Ринату Ахметову за эту поддержку», – сказал мальчик.

Психологи Фонда фиксируют улучшение психологического состояния у всех ребят: «Они снова радуются жизни, это лучший показатель».

Проект «Мирное лето – детям Донбасса» проходит уже пятый год. За это время Фонд помог отдохнуть и оздоровиться 4 000 детей. В этом году число участников проекта вырастет на 500 человек. Уже сегодня в санаторий «Перлина Донеччини» заедут новые участники проекта.