На Донетчине обстрелами повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию ЮДВ. Новости

В Донецкой области, в результате боевых действий 13 июня была повреждена линия электропередач, от которой осуществляется электроснабжение насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

«В 15:15 в результате боевых действий обесточена линия электропередачи ВЛ-35 кВ "Ясиноватая – ДБВТ № 1", от которой осуществляется электроснабжение насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. В настоящее время электроснабжение насосной станции осуществляется от ЛЭП ВЛ-35 кВ "Ясиноватая – ДБВТ № 2"», – говорится в сообщении.

Следует отметить, что от этого важнейшего объекта водоснабжения региона вода из канала Северский Донец – Донбасс поступает на 4 фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую, Старокрымские № 1 и № 2.

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