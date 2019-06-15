Новая редакция украинского правописания: Почему украинцы так «напряглись»?. Статьи

Несколько дней назад языковой вопрос в Украине сделал совершенно неожиданный вираж. Сначала, 22 мая правительство своим постановлением №437 «Вопросы украинского правописания» утвердило новую редакцию правописания. А уже в начале июня в Окружной административный суд Киева был подан иск с просьбой признать неправомерным и недействительным постановление КМУ, которым он утвердил эту самую редакцию.

Немного «попахивает»…

Как сообщила пресс-служба суда, истица обжаловала новую редакцию украинского правописания в интересах дочери, учащейся в 7 классе. По ее мнению, действия правительства приведут к усложнению изучения и использования украинского языка. Примечательно, что введение новых правил неожиданно вызвало заметный резонанс в социуме, причем многие украинцы согласились с мнением, изложенном в иске…

Не остались в стороне и украинцы, так сказать, не простые. «Немного попахивает маразмом. Нечем заняться? Лучше бы заботились об удешевлении стоимости качественной украинской детской книги. Купила на книжном Арсенале, к примеру, "Маленького принца" – почти 200 грн. Многие родители купят своим детям? Все время они в языковом вопросе не о том и не туда. И не угомонятся никак!», – заявила член IХ Венецианской комиссии Марина Ставнийчук.

«Facebook запускает проект интеграции собственной криптовалюты на WhatsApp и Instagram. Она позволит 2,7 млрд пользователей получать вознаграждение от просмотра рекламы и делать расчеты в новой валюте. Кабмин Украины выдал "наш ответ Чемберлену" — постановление о новом украинском правописании. Процесс будет небыстрым. Нужно перевыпустить учебники по предметам, подготовить методички, наполнить библиотеки, книжные магазины, переобучить сотни тысяч учителей новому правописанию для грамотной диссеминации новых важных знаний. Проект Facebook Coin по оценкам аналитиков добавит от $3 до $19 млрд в строчку доходов компании уже в 2021 году. Вероятно, "Анафема – анатема, дифірамб — дитирамб, ефір — етер" обеспечит предпосылки для тектонического сдвига в экономике Украины? Тогда это объясняет приоритетность реформы», –постебалась учредитель и управляющий партнер Jansen Capital Management Жанна Крючкова.

Чтобы в полной мере понять, почему постановление правительства вызвало такую бурную реакцию простых украинцев, нужно вернуться немного назад.

Украинский язык – без всяких альтернатив

Как известно, 15 мая нынешнего года вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятый Верховной Радой 25 апреля. Если опустить различные несущественные детали, то этот закон довольно ощутимо усиливает в Украине позиции украинского языка в отношении других, прежде всего русскому.

В частности, закон переводит все публичные мероприятия в стране на украинский язык (как вариант – языки стран ЕС). Обслуживание клиентов предприятиями сферы обслуживания (магазины, рестораны, салоны красоты, парикмахерские, автомойки и т.д.) и коммунальными предприятиями также должно происходить на украинском языке (если клиент этого хочет). Все компьютерные программы, продающиеся в Украине, должны получить украинский интерфейс. Все СМИ – обеспечить украинский вариант своей продукции.

Армия становятся сферой непременного использования украинского языка, как, впрочем, и медицина (опять же если этого пожелает пациент). Для всего документооборота в стране украинский язык становится безальтернативным.

Безусловно одним из ключевых моментов закона является введение полноценного экзамена по украинскому языку при назначении на должность чиновника центральной и местной власти, судьи, адвоката, дипломата, нотариуса, сотрудника государственных и коммунальных предприятий, работника образовательных, научных, научно-педагогических и медицинских учреждений, вообще любого госслужащего. Экзамен будет обязательным также для рядового, сержантского и старшинского состава всех правоохранительных органов.

С самим экзаменом все как бы очень серьезно. При назначении кандидаты будут обязаны предоставить сертификат на знание украинского языка, выданный Национальная комиссия по стандартам украинского языка.

Причем, если для уже работающих подтвердить знание государственного языка можно будет документом о среднем образовании (с оценкой «5» по старой системе или «10», «11» или «12» – по новой), то претенденты на должность (и те, у кого в аттестатах оценки ниже требуемых), будут сдавать экзамены безо всяких альтернатив. И если экзамен не сдан, то следующий можно будет сдавать лишь через 4 месяца.

«Мы все учились понемногу…»

Оставив в стороне политические моменты данного закона, можно констатировать, что довольно многим категориям украинцев для начала или продолжения своей трудовой деятельности в избранной сфере придется реально сдавать экзамен по украинскому языку. Причем, это в полной мере касается и тех, для кого украинский язык является языком повседневного общения, и тех, для кого не является.

На первый взгляд это может показаться странным, но данный момент не вызвал в широких массах простых украинцев никакого «животного ужаса». Причина для такого почти олимпийского спокойствия проста – владение украинским языком не является такой уж большой проблемой для большинства живущих в Украине людей.

Большая часть старшего поколения на довольно хорошем уровне изучала украинский язык в советских школах даже на Донбассе. А за 27 лет независимости Украины молодое поколение повально изучало его уже в украинских школах. Да и вообще, овладение украинским языком не является такой уж серьезной проблемой для любого, кто всерьез захотел это сделать. Хотя, правильнее сказать, не являлось…

Какой он, новый украинский?

Как уже было сказано, 22 мая нынешнего года правительство утвердило новую редакцию украинского правописания. По сути, это upgrade ныне действующей версии украинского языка, введенной в оборот в 1992 году. Документ объемом 282 страницы под названием «Украинское правописание» тянет на полноценный учебник. Оценить его весь нет никакой возможности. Но вот некоторые, так сказать, наиболее интересные моменты:

– Слова, которые раньше писались через дефис, теперь нужно будет писать вместе: пресконференція, пресреліз, вебсторінка, вебсайт, експрезидент, попмузика и т.д.

– Слова с «пiв», которые раньше писались через апостроф (пів’яблука), через дефис (пів-Києва) или слитно (півлітра), теперь будут писаться раздельно (пiв яблука, пiв Києва, пiв лiтра). Можно было бы назвать это упрощением. Однако, существует целая гроздь слов-исключений, которые пишутся… слитно – піваркуш, південь, півзахист, півколо, півкуля, півмісяць, півоберт, півовал, півострів... Причина исключения – эти понятия целостные.

– В словах греческого происхождения можно одновременно употреблять «т» и «ф» - ефір и етер, міф и міт и т.д. Много ли украинцев знают историю происхождения слов?

– В словах древнегреческого и латинского происхождения буквосочетание АU передается и как «ау», и как «ав» –пауза и павза, сауна и савна, аудиторія и авдитория.

А это настоящие гурманы безусловно оценят:

– Существительные третьего склонения с окончанием на -ть после согласного в родовом и дательном падежах будут иметь два варианта окончания на -і та -и: Руси и Русі, незалежности и незалежності, осени и осені, радости и радості и т.д.

– По большому счету, введение нескольких альтернативных произношений одного и того же слова вызывает много вопросов само по себе. Оно усложняет и размывает язык.

– Вводятся так называемые феминитивы (женские варианты понятий) – директорка, продавчиня, членкиня и т.д. Как известно, до этого в языке по отношению к женщине использовались мужские варианты подобных слов – директор, продавець, член. Шаг с феминитивами сам по себе также довольно спорный и объясняемый… стремлением к достижению гендерного равенства.

– Вводится второй вариант буквы г – ґ. Вернее, эта буква возвращается в украинский язык. Изначально она там была, но в 1933 году в результате такого же upgrade, как сейчас, ее выбросили из алфавита. Однако, звук в языке остался. Он слышен в словах «ганок», «гудзик» или «гвалт». Теперь у этого звука появилась своя буква. Но это не все.

В некоторых случаях заимствованные из европейских и некоторых восточных языков слова, которые содержат звук «х» и фонетически близкие к нему звуки, будут звучать как «г» – не «хостел», а «гостел», не «хінді», а «гінді», не «Хельсінкі», а «Гельсінкі», не «хiппi», а «гiппi». Причина – в английском произношении этих слов слышится звук «г», а не «х». А английский для нас – это святое. Хотя если бы покойный генерал Эйзенхауэр вдруг узнал, что стал Айзенговером, ну, не знаю, не знаю…

– Вводится (по сути) новое правило большой буквы. Теперь можно писать с маленькой буквы выражения типа «господи боже мій», «їй-богу» или «господь с тобою». Они больше не считаются обращениями. Также с маленькой буквы будут писаться все посты всех чиновников. Исключение только в официальных государственных текстах.

Но и здесь не все так просто. С большой разрешается писать все общие названия с особым смыслом, к примеру, «Мати», «Честь», «Батьківщина» и т.д. Также с большой буквы (причем каждое слово) теперь пишутся названия украинских праздников – «День Независимости Украины», «День Соборности Украины», «День Конституции Украины».

И т.д., и т.д.

Мову больше не знает никто…

В качестве резюме всего этого действа можно привести весьма удачное высказывание бывшего директора Департамента информации Министерства иностранных дел Украины Олега Волошина. «Аплодирую нашему правительству и их новому правописанию. Столько времени великие украинизаторы кричали, что нас нужно ломать об колено, потому что мы якобы не знаем "державну мову". И тут вдруг выяснилось, что мову с сегодняшнего дня не знает никто. Павза», – сообщил он.

Но смех смехом, а факт фактом – изменения в правописании украинского языка довольно ощутимы. А как следует из закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», немалому количеству людей, чтобы устроиться на работу, придется сдавать экзамен по украинскому языку. Причем, это язык уже совсем не с теми правилами правописания, которым учили в школах.

Кстати, о школах. Выпускники украинских школ практически повсеместно сдают украинский язык на внешнем независимом оценивании (ВНО), а некоторые из них еще раз на вступительных экзаменах в вузы…

В свете этого становится вполне понятен иск в суд к правительству по поводу введения новой редакции украинского правописания, о котором говорилось выше. Ребенок, как минимум, несколько лет изучал украинский язык, а теперь…

Переходный период с неопределенными сроками

Что теперь будет? И как? И когда? Вопросы, вопросы. На некоторые из них уже есть ответы.

«Новые правила правописания затронут, прежде, всего редакторов, СМИ, школы и вузы. Министерство образования и науки (МОН) должно утвердить программу внедрения изменений новой редакции правописания. Будет некий переходной период, как после предыдущей редакции правописания в 1989 году. Это значит, что в школе на протяжении определенного периода будут правильными две параллельные нормы. Например, если ученик напишет "святвечір" через дефис или вместе, то это не будет ошибкой до окончания переходного периода, который установит МОН. А после окончания – будет. Я думаю, что общество успокоится, когда МОН объявит о переходном периоде», – сообщил заместитель директора Института языкознания имени А. А. Потебни, консультировавший Комиссию по изменениям в правописании, Александр Скопненко.

А буквально пару дней назад в МОН также прервали свой «обет молчания» и дали некоторые разъяснения по поводу случившегося.

«С 3 июня рекомендовано применять нормы новой редакции правописания. В то же время сейчас идет переходный период, поэтому каждая организация может сама принимать решение по переходу на новую редакцию. Конкретный план имплементации правописания во все сферы жизни сейчас разрабатывается. Мы предполагаем, что он будет представлен не раньше сентября, поскольку требует охвата большого количества вопросов и согласования с большим количеством сторон», – сказано в сообщении пресс-службы министерства.

Нетрудно заметить, что МОН не сообщило главное – сколько будет длиться переходный период, когда старые нормы языка будут действовать наравне с новыми и не будут считаться ошибками.

Впрочем, главное там все же сказали. В МОН сообщили, что «ближайшие 5 лет вопросы ВНО по украинскому языку и литературе будут касаться лишь тех норм, которые не претерпели изменений». Говоря более низким слогом, в тестах ВНО нововведения 5 лет учитываться не будут. Во время постепенного внедрения новых правил будет допускаться и старая форма, и новая.

Так что выпускникам в ближайшие годы особо беспокоиться не нужно. Хотя, не беспокоиться в нашей стране – ошибка уже сама по себе…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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