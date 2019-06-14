Под гимн России: В Ростове паспорта РФ получили первые жители Донецка и Луганска. Новости

Первая группа жителей неподконтрольных украинской власти Донецкой и Луганской областей получила сегодня, 14 июня, паспорта РФ, оформленные в упрощенном порядке Церемония прошла в Ростовской области, куда утром приехали чуть более 60 жителей неподконтрольного Донбасса, сообщает российский ТАСС.

Для этого в Ростовской области были открыты два специализированных отделения по вопросам миграции МВД. Один – в Неклиновском районе, где начали получать паспорта 34 приехавших из «ДНР». Второе – в Новошахтинске. Здесь в течение дня будут выданы первые 30 паспортов приехавшим из «ЛНР».

Сообщается, что процедура выдачи занимает не более 10 минут. Она включает прохождение дактилоскопии и принятие присяги гражданина РФ. Само вручение паспортов проходит в торжественной обстановке под гимн России. «Сегодня для вас знаменательный день, вы приобретаете гражданство РФ и получаете документ, удостоверяющий личность гражданина великой страны», – сказал на церемонии в селе Покровское начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.

Первым паспорт РФ получил 30-летний Евгений Авдеенко из неподконтрольного украинской власти Донецка. «Подал документы на получение паспорта 7 мая, а минувшую ночь почти не спал... Получается, что я – первый. Наконец-то свершилось. Я получил паспорт РФ... Облегчение и радость», – поделился он своими переживаниями с российской прессой.

Ранее сообщалось, что 34 жителя неподконтрольной украинским властям части Донецкой области сегодня, 14 июня, отправились в село Покровское Ростовской области РФ для получения российских паспортов.