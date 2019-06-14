Кражи денег с банковских карт: Жителям Донетчины рассказали, как защитить сбережения. Новости

С началом сезона отпусков в Украине, в том числе на Донетчине, участились случаи незаконного снятия денег с банковских счетов граждан. Чаще всего злоумышленники совершали кражи путем перевыпуска абонентского номера, привязанного к банковской карте пользователя. Специалисты киберполиции рассказали гражданам, как защитить свои сбережения. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, самая распространенная из мошеннических схем, когда абоненту звонят несколько раз (представляясь работниками службы такси или других организаций) и склоняют абонента к тому, чтобы тот перезвонил. Затем заказывают у телефонного оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента номера телефона, с которого ранее звонили. Иногда злоумышленники даже перечисляют незначительные суммы средств на мобильный счет жертвы (от нескольких грн), чтобы точно знать дату последнего пополнения счета.

После получения контроля над карточкой злоумышленники используют ее для замены пароля интернет-банкинга и, как результат, могут распоряжаться средствами потерпевшего.

Меньше таких преступлений совершается в отношении «контрактных» абонентов мобильной связи, ведь для перевыпуска их карточки, владельцу необходимо прийти в банк и подтвердить свою личность, предоставив работнику банка паспорт.

Другая, не менее распространенная, мошенническая схема проводится с помощью специальных скимминговых устройств, которые аферисты устанавливаются в банкоматы. Для этого даже не нужно открывать банкомат. Злоумышленникам достаточно несколько секунд, чтобы установить мини-камеру и поместить в картоприемник специальное устройство для считывания информации с клиентской карточки. Внешне такие устройства совсем не заметны. Их могут обнаружить только специалисты банка.

По информации киберполиции, для подготовки таких преступлений преступники используют значительные средства. Ведь полный комплект спецсредств может превышать 6 тыс. евро. При этом, он может «окупиться» владельцу в течение нескольких часов работы скиммера.

Правоохранители отметили, что обычно такие правонарушения совершают группы преступников: один из участников устанавливает скиминговое устройство в банкомат, другой – изготавливает поддельную банковскую карту (так называемый «белый пластик»), еще один – обналичивает похищенные средства. При этом, для того, чтобы скрыть следы преступления, участники могут находиться даже в разных странах.

Кроме того, с момента установки устройства до момента фактического снятия денег может пройти не одна неделя. Поэтому специалисты рекомендуют периодически менять PIN-код банковской карты. Особенно после возвращения из зарубежной поездки.

Чтобы минимизировать риски кражи средств с банковского счета, в киберполиции рекомендуют:

использовать отдельный номер телефона для связи его с банковской картой (финансовый номер) и не передавать его третьим лицам;

использовать исключительно официальные приложения мобильного банкинга;

у большинства украинских операторов мобильной связи можно подключить услугу дополнительного пароля для осуществления операций с SIM-картой. Эта услуга значительно снижает риски перевыпуска вашей карты;

не передавать карту третьим лицам при расчетах в заведениях питания, магазинах и т. п.;

не использовать непроверенные ресурсы для оплаты товаров или услуг онлайн. Они могут быть фишинговыми;

для онлайн-расчетов рекомендуется использовать сайты с защищенным протоколом (https: //).

«Если же вы все-таки стали жертвой подобных преступлений, советуем не медлить и сразу сообщить о незаконном списании средств работникам банка и полиции», – добавили правоохранители.