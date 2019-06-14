Перерасчет пенсий с 1 июля: В Краматорске рассказали, кому увеличат выплаты. Новости

С 1 июля в Украине будет проведен очередной перерасчет пенсий, но повышение коснется только отдельной категории пенсионеров. В управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Краматорска (Донецкая обл.) рассказали кому увеличат выплаты. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" с 1 июля 2019 года предусмотрено увеличение размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1 497 грн до 1 564 грн. В связи с этим органами Пенсионного фонда Украины будет проведен очередной перерасчет пенсий», – говорится в сообщении.

Однако, повышение касается отдельной категории пенсионеров, то есть не все пенсионеры почувствуют этот перерасчет.

По информации Пенсионного фонда, повышение размера пенсии произойдет у пенсионеров, которые сейчас получают минимальную пенсию – 1 497 грн и имеют необходимый стаж работы (25 лет – для мужчин и 20 лет – для женщин, если пенсия назначена до 01.11.2011 г., и соответственно 30 и 35 лет страхового стажа для женщин и мужчин, если пенсия назначена после 01.11.2011 г.).

Как уточняется, после пересчета их пенсия будет составлять не менее 1 564 грн в месяц. То есть, ее повысят минимум на 67 грн.

Так, пересчету с 1 июля подлежат: