Перерасчет пенсий с 1 июля: В Краматорске рассказали, кому увеличат выплаты. Новости

С 1 июля в Украине будет проведен очередной перерасчет пенсий, но повышение коснется только отдельной категории пенсионеров. В управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Краматорска (Донецкая обл.) рассказали кому увеличат выплаты. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.
«Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" с 1 июля 2019 года предусмотрено увеличение размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1 497 грн до 1 564 грн. В связи с этим органами Пенсионного фонда Украины будет проведен очередной перерасчет пенсий», – говорится в сообщении.
Однако, повышение касается отдельной категории пенсионеров, то есть не все пенсионеры почувствуют этот перерасчет.
По информации Пенсионного фонда, повышение размера пенсии произойдет у пенсионеров, которые сейчас получают минимальную пенсию – 1 497 грн и имеют необходимый стаж работы (25 лет – для мужчин и 20 лет – для женщин, если пенсия назначена до 01.11.2011 г., и соответственно 30 и 35 лет страхового стажа для женщин и мужчин, если пенсия назначена после 01.11.2011 г.).
Как уточняется, после пересчета их пенсия будет составлять не менее 1 564 грн в месяц. То есть, ее повысят минимум на 67 грн.
Так, пересчету с 1 июля подлежат:
- минимальные пенсии неработающим пенсионерам согласно ст. 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
- доплаты за сверхнормативный стаж неработающим пенсионерам в соответствии со ст. 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
- пенсии за особые заслуги в соответствии с Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной»;
- минимальные пенсии по потере кормильца;
- минимальные пенсии по потере кормильца членам семей военнослужащих;
- повышения, предусмотренные Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и доплаты к повышению;
- минимальные пенсии военнослужащим срочной службы и членам их семей, назначенные согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»;
- надбавки на иждивенцев в соответствие с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»;
- максимальные размеры пенсии;
- пожизненные государственные стипендии в соответствии с Указами Президента Украины № 358 2006 и № 108 2017;
- повышения, предусмотренные Законом Украины «О жертвах нацистских преследований»;
- минимальные пенсии по инвалидности вследствие аварии на ЧАЭС;
- ежемесячная государственная адресная помощь лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
- государственные социальные пособия по уходу лицам с инвалидностью вследствие войны из числа военнослужащих 1,2,3 групп и другим лицам с инвалидностью вследствие войны 1,2,3;
- ежемесячная государственная адресная помощь лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий;
- доплаты к минимальному размеру пенсии неработающим шахтерам, на которых распространяется действие Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда» и работникам, занятым обслуживанием указанных лиц в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
- доплаты к минимальному размеру пенсии независимо от факта работы шахтерам, на которых распространяется действие Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда» и которым назначена пенсия по инвалидности в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении»;
- доплаты к пенсии по потере кормильца членам семей шахтеров, смерть которых наступила в результате несчастного случая на производстве или профзаболевания;
- доплата за статус «Почетный донор Украины» (указанная надбавка исчисляется в размере 10% прожиточного минимума от утвержденного прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, то есть, исходя из суммы 1 936 грн).
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