Первая в Украине программа интегрированной реабилитации бойцов АТО и ООС появится на Днепропетровщине. Новости

В Днепропетровской области создадут первую в Украине программу интегрированной реабилитации участников антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Создать ее помогут литовские специалисты. Об этом рассказал заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Владимир Юрченко, сообщает пресс-служба ДнепроОГА.

«На Днепропетровщине создали два современных реабилитационных центра для наших бойцов. Поправить здоровье после возвращения с войны ребята могут и в Литве. Сейчас вместе с литовскими партнерами работаем над созданием программы интегрированной реабилитации бойцов. Она будет действовать сначала на региональном уровне, а затем, надеемся, и по всей Украине», – пояснил Юрченко.

По его словам, программа будет предусматривать объединение усилий военных и гражданских медиков, специалистов по физической и психологической реабилитации.

«Днепропетровщина имеет уникальный опыт спасения тяжело раненых. Наша позиция – реабилитация должна начинаться сразу после возвращения бойца с фронта. Чтобы он мог как можно скорее начать нормальную гражданскую жизнь. Есть в этом богатый опыт. Поэтому уже этой осенью ждем на стажировку в Литве медиков Днепропетровщины», – сказал директор Вильнюсского Центра психического здоровья Мартинас Марцинкявичюс.

Литовские партнеры ознакомились с работой Днепропетровской больницы им. Мечникова. В отделении интенсивной терапии находятся несколько парней в тяжелом состоянии. Так, Александра Беспалова доставили с ранением в голову – куски пули из крупнокалиберного пулемета попали в глаза и застряли в затылке. Парень 11 дней провел в коме, но уже понемногу выздоравливает.

«За период войны наши медики помогли более 3 тыс. тяжело раненых бойцов. Многие из них – с контузией, травмой головы. Без физической и психологической реабилитации у таких ребят нет будущего. Поэтому помощь медиков и реабилитологов для них крайне важна», – подчеркнул главный врач Днепропетровской больнице имени Мечникова Сергей Рыженко.