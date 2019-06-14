Житель Бахмута проведет 3 года в тюрьме за торговлю боеприпасами. Новости

В Донецкой области жителя Бахмута (до переименования – Артемовск) суд приговорил к 3 годам заключения за незаконное обращение с оружием. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Три года лишения свободы определил Артемовский городской суд в качестве наказания злоумышленнику, который совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины», – сказано в сообщении.

Так, в ходе досудебного расследования было установлено, что 30-летний мужчина наладил продажу патронов и корпусов оборонной осколочной гранаты типа Ф-1, которые купил у неустановленного лица. Во время второго этапа закупки злоумышленник продал оперативным покупателям за 500 грн 11 патронов калибра 7,62 х 39 мм и 1 патрон 5,45 х 39мм, и за 1 тыс. грн – 2 корпуса оборонной осколочной гранаты типа Ф-1, на чем был уличен и задержан правоохранителями.

Как отмечается, Артемовский городской суд вынес обвинительный приговор, который, кстати, стал вторым в жизни вора, ведь он пошел на новое преступление во время отбывания наказания в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года, назначенного ему судом в июле 2018 года за кражу.