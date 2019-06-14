Доверила деньги незнакомцу: Жительница Покровска лишилась 200 тыс. грн. Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) местная жительница лишилась более 200 тыс. грн, доверив малознакомому мужчине отвезти деньги в соседнюю область. Правоохранители разыскивают злоумышленника. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в полицию Покровска обратилась местная жительница, сообщив, что ее обокрали. Как выяснилось, малознакомый мужчина пообещал 43-летней женщине выполнить просьбу и передать деньги ее знакомому, который живет в соседней области.

Зная, что мужчина едет в Запорожье, покровчанка попросила отвезти конверт с деньгами для ее знакомого. Водитель сказал, что с легкостью выполнит просьбу и утром отправился в путь. Вечером того же дня женщина позвонила в Запорожье узнать у знакомого передал ли водитель ему деньги. В ответ она услышала, что ни денег, ни водителя он так и не дождался. При этом телефон водителя не отвечает.

Когда многочисленные попытки самостоятельно разыскать «посредника» оказались тщетными, покровчанка пришла в полицию.

«По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 3 ч. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины. Преступнику грозит от 3 до 6 лет лишения свободы», – отмечается в сообщении.

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