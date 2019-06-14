Это бред: Муженко заявил, что колонна Гиркина (Стрелкова) из Славянска на Донецк не выходила. Новости

О выходе колонны боевой техники под руководством офицера контрразведки РФ Игоря Гиркина (Стрелкова), под руководством которого в апреле 2014 года был захвачен Славянск (Донецкая обл.), с чего и началась война на Донбассе, на Донецк украинским военным ничего неизвестно. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ в 2014-2019 годах Виктор Муженко.

«Я тогда был руководителем АТО. Нам неизвестен состав колонны, которая выходила из Славянска. То, что выход был – да, огонь по этой группировке наносился. Какая это была группировка, мы не понимаем на сегодняшний день: сколько это было людей – 1 тыс. их было, 1,5 тыс. или 500 человек. Боевой техники там не было. Уже есть много подтверждений этому. Если все свести вместе, мы понимаем, что какой-то колонны в составе 20 машин не было», – сказал он.

«Единственный был выход колонны, которая была разгромлена на пятом блокпосту – это между Краматорском и Славянском, когда там выходили танки, БМП и БМД. Они были полностью все уничтожены. Остальную технику, которую мы тогда насчитывали в группировке Гиркина в Славянске – это танки и БМД – мы их нашли в Славянске, в том числе и в боеготовности», – продолжил Муженко.

По его словам, какая боевая техника могла выйти из Славянска в Донецк, неизвестно. «Я до сих пор не понимаю. Кто эту колонну видел. У разведки было много возможностей, но, к сожалению, они не были реализованы. Тогда были очень ограничены возможности в том числе разведки, было много фейков – информации, которая вроде бы считалась разведывательной, но достоверность этой информации было под большим-большим сомнением», – заявил экс-глава Генштаба ВСУ.

«Что касается уничтожения колонны Гиркина, говорят, что там авиация поднялась, летчики запрашивали – это все бред. Летчики действительно поднимались, авиация поднималась, колонны на маршруте от Краматорска до Донецка никто не видел. Если они выезжали гражданским транспортом, то попробуйте с высоты определить, какая это машина – гражданская или военная», – добавил Муженко.

Напомним, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута заявил, что в 2014 году у властей Донетчины не было полномочий оказывать влияние на силовые структуры в регионе, а информирование представителей Министерства обороны и исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова о том, что вооруженная колонна из Славянска движется в Донецк, а город беззащитен, не имело результатов.

Как сообщалось ранее, офицер контрразведки РФ Игорь Гиркин (Стрелков) сегодня не может вернуться в «ДНР». Он также заявлял, что оружие для начала военных действий на Донбассе в 2014 году было взято в аннексированном до этого Крыму.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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