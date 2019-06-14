В Пенсионном фонде Украины рассказали о финансировании пенсий за июнь (Инфографика). Новости

Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсионных выплат за июнь и субсидий за май. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба ПФУ.

«Пенсионным фондом Украины продолжается финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий за май», – сказано в сообщении.

По информации Фонда, по состоянию на 14 июня, на выплату пенсий направлено 22,7 млрд грн, а на выплату жилищных субсидий – 73,6 млн грн.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

Ранее сообщалось, что в Украине 2019 год является годом наибольшего роста размера пенсий. Это происходит в условиях наиболее низкой инфляции за последние 5 лет, что свидетельствует о росте покупательной способности пенсионеров.

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