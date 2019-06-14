Проект «Теперь я слышу»: Помочь ребенку услышать голос мамы. Новости

Проект «Теперь я слышу» Фонда Рината Ахметова помогает малышам с проблемами слуха. Одним из его участников стал четырехлетний Матвей Петров из Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Сообщается, что проблемы со здоровьем начались почти сразу после появления мальчика на свет. Еще в роддоме у Матвея сильно понизился уровень билирубина, что привело к потере веса.

«С раннего детства у сына были проблемы со зрением, хотя в данный момент оно нормализовалось. Матвей поздно начал сидеть, в восемь месяцев. А ходить стал только в возрасте полутора лет. Сейчас он любит рисовать, собирать конструкторы. Но до сих пор не может говорить», – рассказала Юлия, мама ребенка.

Причину молчания удалось установить во время одного из медицинских обследований. У малыша обнаружили врожденную тугоухость, из-за которой он почти не слышал и, соответственно, не мог научиться разговаривать. Чтобы справиться с бедой, нужны были высокочувствительные слуховые аппараты. В рамках проекта «Теперь я слышу» их предоставил Фонд Рината Ахметова.

«От всего сердца благодарю Рината Леонидовича за то, что помогает нашим деткам», – сказала Юлия.

В рамках проекта могут получить помощь дети с нововыявленной тугоухостью I–IV степени в возрасте от 0 до 5 лет, проживающие в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях из наиболее социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800-509-001.