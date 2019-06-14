Плотное задымление: В Донецкой области горел многоквартирный дом. Новости

В Украинске (Донецкая обл.) произошел пожар в четырехэтажном доме. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.

«13 июня в 16:24 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Чкалова в г. Украинске Донецкой области. По указанному адресу выехали дежурные отделения 13-го Государственного пожарно-спасательного отряда», – говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в двухкомнатной квартире на 4-м этаже 4-х этажного жилого дома, наблюдалось плотное задымление. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили в квартире на 3-м этаже пожилую женщину, которая нуждалась в помощи. Спасатели вывели женщину на свежий воздух и передали ее работникам скорой помощи. От госпитализации женщина отказалась.

Пожар был локализован в 17:00 и ликвидирован в 17:22. От Главного управления привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.