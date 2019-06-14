Зеленский завтра приедет в Донецкую область. Новости

На завтра, 15 июня, запланирован визит президента Украины Владимира Зеленского в Мариуполь (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 14 июня, говорится в сообщении Администрации президента на странице в Facebook,

«В субботу, 15 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Донецкую область. Программой предусмотрено посещение главой государства города Мариуполь», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский 13 июня провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком. Зеленский поблагодарил Лайчака за активную роль ОБСЕ, в частности Специальной мониторинговой миссии в Украине, в урегулировании ситуации на Донбассе.