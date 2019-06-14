На каких пляжах Мариуполя опасно купаться: Новые данные. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) получены новые результаты исследования проб воды Азовского моря, взятые 10 июня на городских пляжах. По сравнению с минувшей неделей, состояние морской воды улучшилось. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Мариупольская городской филиал ГУ "Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины" информирует о результатах мониторинговых исследований проб морской воды по микробиологическим показателям, отобранных 10 июня в рамках городских пляжей. Возбудители инфекционных заболеваний и холерный вибрион не обнаружены. Показатели вирусного загрязнения морской воды не установлены», – говорится в сообщении.

Отмечается, что относительно прошлой недели, состояние морской воды несколько улучшилось. В двух пробах морской воды индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) превышает нормативный показатель.

Так, наибольшее загрязнение обнаружено в контрольной точке отбора на пляже Приморского района возле гостиницы «Турист». Показатель индекса ЛКП в этой точке отбора составляет 70 тыс. на 1 дм куб, при норме не более 5 тыс. на 1 дм куб.

На Левобережном пляже в районе улицы Виноградной, 140 индекс ЛКП составляет 29 тыс. на 1 дм куб.

В контрольных точках отбора на пляже Приморского района у судоремонтного завода и на Левобережном пляже в районе водной станции «Наш уголок» показатель индекса ЛКП соответствует нормативу.

Чистой на этой неделе была морская вода на пляже Приморского района возле кафе «RAFALE». Индекс ЛКП в этой точке отбора составил 600 на 1 дм куб.

Кроме того, специалисты лабораторного центра советуют мариупольцам и гостям города:

ограничить купание на участках пляжа с нестабильными бактериологическим показателям;

при купании не глотать морскую воду;

соблюдать правила личной гигиены;

не покупать продукты питания у случайных людей, торгующих на пляжах и в местах, не предназначенных для торговли;

не употреблять питьевую воду из сомнительных источников;

качественно мыть чистой водой овощи и фрукты перед употреблением;

не брать на отдых и не употреблять пищевые продукты, которые быстро портятся.

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