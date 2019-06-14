НВФ на Донбассе срочно повышают готовность боевых бронированных машин. Новости

Российское командование незаконными вооруженными формированиями (НВФ) на Донбассе срочно повышает готовность к применению боевых бронированных машин. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Командование российских оккупационных войск принимает срочные меры по повышению готовности к применению боевых бронированных машин в подразделениях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, с территории России для обеспечения ремонта боевой техники прибывают ремонтно-восстановительные подразделения и отдельные группы специалистов по вооружению», – говорится в сообщении.

«В то же время противником проводятся мероприятия по устранению в составе российских оккупационных войск критического некомплекта водителей, механиков-водителей боевых машин и специалистов по ремонту военной техники. Так, под предлогом отработки мобилизационных планов начато проведение сборов военнообязанных запаса указанных специальностей, рассчитанное на пополнение ими вакантных должностей в боевых подразделениях. При этом, с целью содействия проведению этого собрания усиленно агитационную работу среди населения временно оккупированной территории, в т. ч. с привлечением подконтрольных оккупационной власти средств массовой информации», – уточняется в сообщении.