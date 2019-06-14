Как вузы-переселенцы взаимодействуют с властями, и над чем работают сами. Новости

Вузам-переселенцам помогают и центральные органы власти и местные. Об этом рассказала ректор Восточноукраинского национального университета им. В. Даля (г. Северодонецк, Луганская обл.), заместитель главы Совета ректоров перемещенных заведений высшего образования Ольга Поркуян.

По ее словам, финансовая помощь от центральных властей есть благодаря тому, что в Украине был разработан и принят закон, который урегулирует некоторые вопросы и проблемы, которые возникли у вузом-переселенцев после перемещения из Донбасса и Крыма.

«Одна из этих проблем – финансовая. Согласно этому закону, наши университеты финансируются дополнительно. Нужно сказать, что не всегда это происходит – есть определенные коэффициенты для финансирования наших университетов, но не всегда и у министерства есть деньги, чтобы направить их университету в полном объеме, как это необходимо согласно этому закону. Но тем не менее все-таки есть определенная государственная помощь», – сообщила Поркуян.

По ее словам, не у всех вузов-переселенцев, а только у некоторых получается решать их проблемы на уровне местных властей. «Например, в Покровске три квартиры предоставили профессорам Донецкого университета, который там находится. Но это, вероятно, один случай, о котором мне известно», – отметила ректор вуза-переселенца.

Она проинформировала, что сейчас Совет ректоров перемещенных заведений высшего образования работает над двумя направлениями взаимодействия с местными властями. «Первое – это тот закон, который был принят в 2016 году, который урегулировал часть проблем перемещенных университетов. Он нуждается в определенной доработке, и мы над этим работаем, чтобы внести изменения в этот закон», – сказала Поркуян.

«Второе – сейчас представители пока что 4 университетов начали работу над созданием общей стратегии развития перемещенных университетов. Я думаю, что к этой работе присоединятся все университеты. Такая стратегия обозначит более четко: что мы можем сделать, на что мы можем рассчитывать, а чего мы должны сами добиваться для того, чтобы обеспечить высокое качество образования в наших университетах», – добавила она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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