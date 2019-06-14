Из 12 тысяч заявок на паспорт РФ по упрощенной процедуре одобрение получила только десятая часть. Новости

Около 12 тысяч граждан из неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей обратились за получением российского паспорта по упрощенной процедуре его оформления для жителей Донбасса. Об этом сообщил российской прессе сегодня, 14 июня, начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тысяч документов, которые будут обрабатывать в течение трех месяцев. 1 200 документов уже обработано, получили положительную реакцию», – сказал он.

Олег Агарков уточнил, что всего в регионе подготовлено четыре миграционных пункта, которые принимают документы от жителей неподконтрольного украинской власти Донбасса. Пункты «обеспечены всем необходимым», добавил он.

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин издал специальное «распоряжение» для того, чтобы отправленные за паспортами РФ жители неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области могли беспрепятственно преодолеть «таможенные посты» «Успенка» и «Мариновка».