На Донетчине подрядчик «сэкономил» на ремонте домов 100 тыс. грн. Новости

В Курахово (Донецкая обл.) директору предприятия-подрядчика сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, вследствие чего он присвоил 100 тыс. грн бюджетных средств. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, 46-летнего директора одного из предприятий г. Курахово подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

«В 2017 году директор ООО, заключив с Кураховским городским советом договор о реконструкции фасада и придомовой территории одного из жилых домов, дал указания подчиненным работникам, которые не были осведомлены о его преступном намерении, не проводить работы по покраске объекта, но внести их в акты приема выполненных строительных работ», – говорится в сообщении.

«В результате искусственного завышения объемов выполненных работ подрядчику безосновательно перечислено почти 100 тыс. грн государственных средств. Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается», – добавили в прокуратуре.