Задержанному экс-главе «ЦИК ДНР» Роману Лягину готовится подозрение в госизмене. Новости

Задержанному сегодня, 14 июня, в Киеве бывшему главе «центральной избирательной комиссии ДНР» Роману Лягину готовится сообщение о подозрении в государственной измене и ходатайство в суд об аресте. Об этом сегодня, 14 июня, на своей странице в Facebook сообщает спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

«Главным следственным управлением Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения гражданином Украины Л. государственной измены, а именно предоставление Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, то есть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины», – написал Лысенко.

По его словам, следствие установило, что в мае 2014 года Роман Лягин возглавил «центральную избирательную комиссию» «Донецкой народной республики» и лично организовал проведение незаконного референдума «о государственной самостоятельности ДНР».

В дальнейшем, до сентября 2014 года, Лягин руководила «министерством труда и социальной политики ДНР», после чего в апреле 2016 года возглавлял «ЦИК ДНР» и по настоящее время действовал в интересах РФ и в ущерб государственным интересам Украины.

Спикер ГПУ напомнил, что сегодня, 14 июня, в Киеве Лягин был задержан сотрудниками СБУ в порядке ст. 208 УПК Украины.

«В уголовном производстве в настоящее время проводятся неотложные процессуальные действия, готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена) и ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», – отметил Лысенко.

Он уточнил, что за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения воли на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как известно, в 2014 году именно Лягин вел подготовку к «референдуму» 11 мая, а затем огласил его результаты меньше чем через три часа после закрытия участков для голосования. В 2016 году Роман Лягин задержан «силовыми структурами ДНР», позже был освобожден и уехал в Крым.

Как ранее сообщалось, в марте этого года в СБУ опровергли информацию о том, что «экс-глава» «ЦИК ДНР» Роман Лягин сдался Службе безопасности Украины в рамках программы «Тебя ждут дома». «Мы опровергаем эту информацию», – заявили в пресс-центре СБУ.

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