МинВОТ готовит проект по оказанию помощи пострадавшим от мин на Донбассе. Новости

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) совместно с общественными организациями готовит пилотный проект для финансирования программы оказания помощи пострадавшим от мин на Донбассе. Об этом сообщил глава МинВОТ Вадим Черныш.

«Государство это направление не финансирует вообще. Закон только недавно был принят [о разминировании]. Нет в государственном бюджете расходов на эти цели. Доноры готовы это финансировать, но им нужно показать, какие критерии будут. Даже если бы были государственные деньги, все равно нужно было бы проделать всю эту работу», – сказал он.

«Сейчас с помощью общественных организаций и в тесном сотрудничестве с международными партнерами мы отработаем модели, как эффективно предоставить помощь пострадавшим. Потом этот пилотные проект будет основанием для донорского финансирования, и этот опыт будет использован для финансирования за счет государственного бюджета, если Верховная Рада выделит на эти цели расходы», – добавил Черныш.

Он сообщил, что на этот пилотный проект Швейцарией выделяется около 12 тыс. швейцарских франков или около 300 тыс. грн.

Подготовку пилотного проекта прокомментировал глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. «Очень трудно сейчас предсказать, сколько на одного человека потребуется помощи. Проект пилотный, чтобы можно было попробовать на нескольких десятков случаев, и понять затраты», – отметил Каплин.

Как сообщалось ранее, с начала вооруженного конфликта на Донбассе от взрывоопасных предметов и мин пострадали около 2,5-3 тыс. человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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