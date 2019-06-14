В «ЛНР» без электричества из-за грозы остались более 8 тыс. жителей Славяносербского района. Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Луганской области более восьми тыс. абонентов Славяносербского района остались без электроснабжения из-за грозы и сильного ветра, прошедших в регионе 13 июня. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в «МЧС ЛНР».

«В результате аварийных отключений линий электропередачи (ЛЭП) без электроснабжения остались 8 194 абонента в 13 населенных пунктах», – говорится в сообщении.

Частично без света остались жители неподконтрольных украинской власти Славяносербска, Зимогорья, поселков Фрунзе, Металлист, Лозовский, Родаково, Веселая Гора. Полностью отсутствует электроснабжение в селах Желтое, Хорошее, Стукалова Балка, Смелое, Красный Лиман, Пришиб.

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.

Напомним, что по неподконтрольному украинской власти Луганску вчера, 13 июня, прошелся шквальный ливень, из-за которого улицы превратились в водоемы, а ветром были повалены ветви деревьев.