В России не увидели сигналов со стороны Украины по Нормандскому формату. Новости

Подготовка к контактам в Нормандском формате должна носить совместный характер, пока же со стороны Украины сигналов о готовности к проведению таких встреч не поступало. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, в интервью российскому ТАСС.

Как напомнил дипломат, российский лидер уже подтвердил готовность Москвы работать над улучшением отношений с Киевом для восстановления их партнерского духа. «Пока речи о подготовке встреч (в Нормандском формате) не идет, но и сигналов о готовности с украинской стороны пока не поступало. Мы будем готовиться к такой работе, но она должна носить совместный и честный характер...», – сказал Карасин.

Напомним, 5 июня в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для проведения встречи «Нормандской четверки» нужно письменно оформить предыдущие договоренности, достигнутые в этом формате, в частности о разведении сил и средств, особом статусе Донбасса и проведении там местных выборов. Напомним также, что Италия выступает за расширение европейского участия в работе по урегулированию ситуации на востоке Украины и сама готова присоединиться к усилиям, которые уже предпринимают Германия и Франция.