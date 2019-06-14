ВСУ до сих пор контролируют Донецкий аэропорт: Муженко о боях за ДАП. Новости

ВСУ до сих пор контролируют Донецкий аэропорт, с территории которого после ожесточенных боев пришлось отступить в 2015 году. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ в 2014-2019 годах, экс-руководитель АТО Виктор Муженко.

Он пояснил, почему украинским военным долгое время не отдавали приказ отступить из Донецкого аэропорта в 2015 году, несмотря на большие боевые потери. «Все аэропорты, порты – это стратегические объекты. И мы не могли уйти оттуда, потому что отсутствие сил и средств нам не позволяло осуществлять перемещение в сторону запада. Мы были научены горьким опытом лета 2014 года, когда перемещение в обратную сторону, отход, всегда приводило к паническому бегству. Это была проблема, с которой мы справились лишь в 2015 году», – заявил Муженко.

«Это и проблема СМИ – создание соответствующего мнения, которое тоже давило на принятие решений руководящим составом. И мы просто не могли [отступить из Донецкого аэропорта], потому что отступление на полметра-метр расценивалось как измена, и сразу же возникал общественный резонанс. Мы от него не были защищены в данной ситуации, но это не самое главное», – продолжил экс-руководитель АТО.

По его словам, самое главное – это то, что командование украинской армией опасалось, что отход из Донецкого аэропорта мог привести к потерям гораздо больших территорий.

«Аэропорт мы не отдали, и по сегодняшний день мы контролируем взлетную полосу, что не дает возможности россиянам бесконтрольно перемещать технику не сухопутным маршрутам через границу, а и использовать в том числе и авиацию, транспортную авиацию для перемещения грузов, личного состава, материальных средств и так далее», – подчеркнул экс-глава Генштаба ВСУ.

Напомним, битва за Донецкий аэропорт продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014-го по 21 января 2015 года. Объект обороняли военнослужащие целого ряда частей Вооруженных сил Украины и бойцы добровольческих подразделений. В ДАПе, по разным данным, погибли от 200 до 500 украинских солдат и до 800 членов незаконных вооруженных формирований.

Ранее сообщалось, что в Украине 16 января неофициально называют Днем украинских «киборгов» – защитников Донецкого аэропорта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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