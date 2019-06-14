В «ЛНР» будут «судить» предпринимателя за ущерб от добычи угля. Новости

В «ЛНР» будут «судить» частного предпринимателя за ущерб в размере 700 тыс. руб. (288 тыс. грн по курсу местного банка на 14.06.2019, – ред.), причиненный в результате добычи угля без «разрешительных документов». Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в «генеральной прокуратуре ЛНР».

Отмечается, что один из частных предприятий с 2016 года добывал уголь из копанки, расположенной на неподконтрольной украинским властям территории Антрацитовского района Луганщины.

«В ходе проверки изъяты каменный уголь в количестве 320 тонн и горно-шахтное оборудование, предназначенное для подземной добычи каменного угля… По данному факту следственным отделом финансовой полиции государственного комитета налогов и сборов ЛНР в отношении директора угледобывающего предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 314 УК ЛНР», – заявили в «прокуратуре ЛНР».

Мужчине грозит «уголовная ответственность».