В Северодонецке вынесли приговор мужчине, зарезавшему собутыльника. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) 48-летний мужчина, зарезавший собутыльника, приговорен к 9 годам тюрьмы. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, житель Северодонецка обвинялся в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

«Во время досудебного расследования установлено, что в апреле 2017 года в г. Северодонецке компания приятелей распивала спиртные напитки. В дальнейшем между двумя мужчинами на почве неприязненных отношений внезапно возникла ссора, в ходе которой обвиняемый взял кухонный нож и нанес собутыльнику ножевое ранение в область жизненно важных органов», – говорится в сообщении.

«Пострадавший скончался от полученного тяжкого телесного повреждения. Свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал, в содеянном не раскаялся», – добавили в прокуратуре.