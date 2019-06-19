Украинцев спросили об отношении к НАТО, ЕС и России. Новости

Более 71% украинцев отметили, что позитивно относятся к Европейскому Союзу и более 55% – к НАТО. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в опросе*, проведенном исследовательским центром «Социс».

Согласно опросу, негативно к НАТО и ЕС относятся почти по 33% респондентов, при этом негативное отношение к России отметили более 60% украинцев. Настроены позитивно в отношении США почти 56% опрошенных, к Китаю – 49%, к Международному валютному фонду – 49,5%, к России – всего 30% украинцев.

Кроме того, почти 54% украинцев отметили, что НАТО для них – это в первую очередь гарантия коллективной безопасности для Украины, еще почти 25% – считают, что это усиление военной угрозы для Украины.

Социологи также спросили мнение граждан, по какому пути нужно развиваться Украине во внешней политике.

Мнения разделились следующим образом:

определить свой собственный путь развития и опираться исключительно на свои ресурсы – почти 36%;

добиваться членства в Европейском Союзе – почти 32%;

как интеграция в ЕС, так и развитие тесных отношений с соседними странами на Востоке – почти 16%;

восстановить дружеские отношения с Россией и странами СНГ – 12,5%.

При этом 56% респондентов склонны считать президента РФ Владимира Путина и Россию угрозой территориальной целостности Украины, еще 32% думают, что эта угроза является слишком преувеличенной.

Фото: скриншот опроса

Кроме того, более 67% граждан считают обстановку в Украине напряженной. Респонденты также назвали главные для них проблемы, война на Донбассе остается на первом месте.

*Исследование было проведено в период с 29 мая по 6 июня 2019 года силами исследовательского центра «Социс». Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью в формате face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 4 тыс. респондентов.

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