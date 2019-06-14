ЦИК зарегистрировала 264 мажоритарщика. Новости

По состоянию на сегодня, 14 июня, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 264 кандидата в народные депутаты. Все – мажоритарщики. И уже 3 партии подали свои списки на утверждение, передает телеканал «Украина».

Беседки, кафе, чистый песок, лечебные грязи. Славянск на Донбассе имеет все шансы превратиться в курортную столицу региона. В этом убежден председатель оппозиционного правительства Борис Колесников. Претендент на депутатское кресло говорит: при правильном подходе – в курортной зоне быстро появятся новые санатории, мини-отели, рестораны и кинотеатры. А отдыхающих значительно больше, если сюда пустить скоростной поезд из соседнего Святогорска, а еще – реконструировать и открыть Краматорский аэропорт. Колесников уверен, что инвесторы найдутся. Следует лишь создать достойные условия и представить план развития курорта.

«В свое время мы полностью модернизировали железнодорожный вокзал Славянска, сегодня же нужно говорить о дорожном строительстве. Для того, чтобы сюда пришел бизнес, инвестор, у города должно быть абсолютно все. По энергетике, по воде, по стокам. Мы начинаем разрабатывать стратегию развития вместе с городским руководством. Стратегию развития Славкурорта, которая займет 5- 6 лет, но все дончане и гости нашего Донбасса – все почувствуют качественные изменения», – сказал он.

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Между тем партии-претенденты на Раду начали подавать документы в ЦИК. Сегодня их принесли представители партии «Голос». В политсиле говорят, что большинство выдвиженцев – новые лица в политике. Преимущественно молодежь, но профессионалы. Отбирали придирчиво – нескольких претендентов пришлось исключить.

«Нам предоставили факты о двух кандидатах по сотрудничеству с пророссийскими политическими силами, что не соответствует критериям "Голоса". Поэтому эти два кандидата были исключены из списка мажоритарщиков», – пояснил заместитель председателя партии «Голос» Ярослав Юрчишин.