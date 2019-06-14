Сейчас в парламент проходят 5 партий, – социология . Новости

Если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду попало бы 5 партий. Таковы данные исследования американской социологической компании Edison Research, выполненного по заказу телеканала «Украина».

Среди украинцев, которые пойдут на выборы и определились с предпочтениями:

45,6% свой голос отдали бы за партию «Слуга народа»;

10,5% – за Оппозиционную платформу «За життя»;

9,5 – партия «Голос»;

7,5% – «Европейская солидарность» Петра Порошенко;

5% – «Батькивщина».

Большие шансы на попадание в Раду у партии «Сила и честь» (4,8%) и Радикальной партия Олега Ляшко (4,7%). У остальных партий показатели значительно ниже.

Опрос проведен компанией Edison Research с 10 по 13 июня методом телефонного и личного интервью во всех регионах Украине, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Опрошено 1 103 чел. Погрешность не превышает 3%.