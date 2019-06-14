Почти у половины украинцев нет загранпаспорта, – соцопрос . Новости

Почти у половины (45,5%) украинцев нет загранпаспорта, а более 70% (71,7%) ни разу не выезжали за границу в течение последних двух лет. Таковы данные исследования американской социологической компании Edison Research, выполненного по заказу телеканала «Украина».

При этом более 68% опрошенных одобряет возможность безвизового режима Почти треть – относятся к нему нейтрально. И только 2,5% – отрицательно.

Среди стран, куда украинцы сейчас чаще всего путешествуют, на первом месте Польша – соседнюю страну посетило более 40% граждан, которые хоть раз выезжали за границу в последние 2 года. Также в первой пятерке – Египет, Германия, Россия и Турция.

Опрос проведен компанией Edison Research с 12 по 13 июня методом телефонного и личного интервью во всех регионах Украине, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Опрошено 702 чел. Погрешность не превышает 4%.