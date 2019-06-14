Территория мирного лета: Для детей из прифронтового Донбасса работает уникальный проект (Видео). Новости

Достаточно провести лишь день в зоне конфликта, чтобы получить психологическую травму войны на всю жизнь. Именно поэтому уже пятый год подряд работает уникальный благотворительный проект Фонда Рината Ахметова для детей из прифронтового Донбасса.

Так, в детском лагере Святогорска (Донецкая обл.) одни ребята начинают свой день с коктейлей, насыщенных кислородом. Другие – со спелеопроцедур. Как утверждают медики, несколько сеансов достаточно, чтобы забыть о бронхитах и ларингитах.

«Солевая комната, прежде всего повышение иммунитета, это профилактика всевозможных легочных заболеваний, в частности бронхиальной астмы. У ребят появляется жизненный тонус. Результат видят родители, когда забирают детей из лагеря», – рассказывает медсестра санаторно-оздоровительного комплекса «Жемчужина Донетчины» Светлана Мирун.

Всех детей в этом лагере так или иначе затронула война.

Девятилетняя Арина Ходарева из Донецка рассказывает о пережитом. Язык тела выдает, насколько болезненные воспоминания девочки. «Когда началась бомбежка мы сели в коридоре, в тамбуре. Я очень сильно боялась», – вспоминает Арина.

Таких детей в лагере учат расслабляться. По словам психолога Фонда Рината Ахметова Эллен Смоляк, арт-терапия помогает побороть фобии и преодолеть травму войны.

«Восстановление возможностей использовать внутренние и внешние ресурсы, которые утрачивает психика, после переживаний тяжелых жизненных событий, и событий военного характера. Так же мы работаем над созданием пространства безопасности и обучаем детей инструментам самопомощи», – пояснила психолог.

Скучать детям в лагере некогда. Досуг здесь разнообразный.

За время существования проекта Фонда Рината Ахметова «Мирное лето – детям Донбасса» в лагерях отдохнули и психологически восстановились 4 тыс. детей. В этом сезоне планируется оздоровить еще 500 ребят.

Домой эти дети привезут с собой отличное настроение и частичку мира, который очень ждут. «Желаю родному городу, чтобы он выздоровел. Война поражает все города, и я хочу, чтобы все города выздоровели!», – делится Аглая Реброва из Донецка.

Источник: ТК «Донбасс»

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