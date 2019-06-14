Экс-глава «ЦИК ДНР» Роман Лягин взят под стражу, – ГПУ. Новости

Сегодня, 14 июня, решением Шевченковского районного суда Киева бывший глава «центральной избирательной комиссии ДНР» Роман Лягин арестован на 60 суток без возможности внесения залога. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

«Решением Шевченковского районного суда г. Киева бывший руководитель так называемой "центральной избирательной комиссии" террористической организации ДНР Роман Лягин взят под стражу на 60 суток без альтернативы залога», – написал Лысенко.

Напомним, сегодня, 14 июня, в Киеве Лягин был задержан сотрудниками СБУ и ГПУ в порядке ст. 208 УПК Украины. В отношении него готовится сообщение о подозрении в государственной измене и ходатайство в суд об аресте.

Как известно, в 2014 году именно Лягин вел подготовку к «референдуму» 11 мая, а затем огласил его результаты меньше чем через три часа после закрытия участков для голосования. В 2016 году Роман Лягин задержан «силовыми структурами ДНР», позже был освобожден и уехал в Крым.

Ранее сообщалось, в марте этого года в СБУ опровергли информацию о том, что «экс-глава» «ЦИК ДНР» Роман Лягин сдался Службе безопасности Украины в рамках программы «Тебя ждут дома». «Мы опровергаем эту информацию», – заявили в пресс-центре СБУ.

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