Район проведения ООС посетили члены «Атлантического совета» . Новости

Зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе посетила делегация из США. Об это сегодня, 15 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что командующий ОС генерал-лейтенант Александр Сирский провел встречу с членом наблюдательного совета «Атлантического совета» генералом США в отставке Дэвид Петреус и директором Евразийского центра «Атлантического совета» господином Джоном Хербстом.

Сирский проинформировал о текущей ситуации безопасности в районе проведения ООС.

«Кроме того, членам американской делегации были представлены неопровержимые доказательства российской агрессии на Донбассе. В частности, продемонстрированы захваченные у противника отдельные образцы вооружения и военной техники, применяемой российскими оккупационными силами на территории Луганской и Донецкой областей», – говорится в сообщении.

Делегация США также посетила прифронтовую Авдеевку, где состоялась встреча с военнослужащими ВСУ, выполняющие боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения с противником. Также Дэвид Петреус и Джон Хербст побывали в Авдеевке у «Мемориала в честь погибших украинских военных».