Сводка из зоны ООС за 14 июня: Версии сторон конфликта. Новости

Вчера, 14 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-сштаб Операции объединенных сил.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» (Донецкая обл.) противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

5 раз Марьинку – из 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

2 раза Павлополь – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Красногоровка – 82 мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

вблизи поселка Гнутово – крупнокалиберные пулеметы;

2 раза Водяное – автоматические гранатометы;

Окраина поселка Лебединское – стрелковое оружие;

Пищевик – гранатометы различных систем;

вблизи поселка Тарамчук – гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

Широкино – станковый противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» (Луганская и Донецкая обл.) украинские позиции были обстреляны 9 раз:

трижды Пивденное – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

вблизи пгт Новгородское – автоматические гранатометы;

город Попасная – минометы калибра 82 мм;

Золотое-4 – 82 мм минометы, гранатометы различных систем;

трижды Станица Луганская – стрелковое оружие.

«По данным разведки, 14 июня один оккупант был уничтожен», – дополняют в пресс-центре.

Сегодня, 15 июня, противник обстрелял позиции Объединенных сил 4 раза – вблизи поселка Лебединское, в Авдеевке, в Станице Луганской.

В «ДНР» заявляют, что вечером 14 июня двое мирных жителей поселка Александровка на западе Донецка получили ранения. «В 21:15 в результате прямого попадания 82-мм мины получил повреждение жилой дом по улице Горького, 10 и получила множественные осколочные ранения хозяйка дома, 1943 года рождения. Также в результате попадания мины в районе дома №8 по улице Левченко, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правого бедра мужчина 1961 года рождения», – уверяют в «управлении народной милиции ДНР».

В «ЛНР» утверждают, что в течении 14 июня их позиции были обстреляны 4 раза – в районе Первомайска, села Санжаровка и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.