На Еленовку ехать смысла уже нет: Ситуация в пунктах пропуска утром 15 июня (Фото). Новости

Очередь на КПП «ДНР» в Еленовке. Фото: соцсети

Сегодня утром, 15 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 июня общий пассажиро-транспортный поток значительно увеличился по сравнению с предыдущим днем. Вчера через КПВВ последовало 48,1 тыс. чел. и 5,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10770 чел. и 1160 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10640 чел. и 1665 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9230 чел. и 1460 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 5520 чел. и 1195 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11980 чел.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 15/80;

КПВВ «Гнутово» – 20/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Денис: «5:30. Каргил в Украину. Машины за мостом, от моста ночевали. Перед постом 3 очереди»;

«V»: «6:15. Стою сейчас на Каргиле, скорее всего, сегодня проехать будет не реально(((((»;

«2109»: «Вобщем, Каргил в Украину – одним словом полный pizdec! Вчера остались ночевать в льготе 4-ми, а проснулись 7-ые и в первый заезд не попали, а эти перевозчики рассказывают, какие они святые! На Марьинке в Донецк в 6:22 было где-то машин 40 – половина посадки. Сейчас (7:55) на Каршиле в сторону Курахово – очень много, основная очередь дальше поворота на Текстильщик, вот и прикиньте + льгота + бизнесмены»;

Денис: «8:14. Марьинка в Донецк – 15 машин. Из Донецка – 10 машин».

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»)::

Виктор: «6:10. На Майорске в Горловку – уже 70 машин. В начале стоят в три ряда»;

Андрей: «8:30. На Горловке очередь стоит уже больше часа, едет только суперльгота... Шикарный бизнес, затрат – 0, налогов – 0, чем меньше работаешь, тем больше доход – мечта сбылась, жизнь удалась... Куда там, Остапу Ибрагимовичу с его билетами на ремонт провала...».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Юзик»: «4:40. Еленовка на Мариуполь: основная очередь – за поворот, дальше – не вижу. Льготная очередь – 1/3»;

Шура: «7:00. На Еленовке в Украину – уже далековато за поворот, льготы, примерно, половина – до поворота, пропускают 4+4 через 40-50 минут»;

Любовь: «8:00. Сегодня Еленовка выезд из Украины – примерно 30 машин, льготных нет, не охотно льготу пропускают. С трудом договорились, по закону положено людям пожилого возраста от 70 лет, а они рассказывают от 80 лет. Короче, чуть не поругалась. Если не инвалид – в общую очередь. Что на ДНР боюсь даже представить»;

Настя: «8:45. На Еленовке ж.... Муж стоит с 04:30 122-й в общей очереди. И 65-ть – льготы. И, за мужем уже хвост приличный. Я в шоке. Пи».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Олег: «6:50. Знакомый позвонил и рассказал, что Октябрь обычная очередь – на середине поселка, льгота – до камышей»;

Виктория: «7:15. Гнутово из Мариуполя – очередь немного за поворотом»;

Максим: «8:00. На Октябре в сторону Гнутово машин 100. Льготная – около десятка».

«Юзик» считает, что «на Еленовку ехать смысла уже нет» и публикует фотографии ситуации на данном КПП «ДНР» по состоянию на 5:30: