Проехать линию разграничения: Очевидцы сообщают о ценах на КПП «ДНР» и предлагают бунтовать. Новости

На контрольно-пропускном пункте «ДНР» вблизи поселка Майорск (направление украинского КПВВ «Майорское») стоимость проезда автомобиля без очереди составляет 2500 руб. (1 025 грн по местному курсу валют), а встать в льготную очередь – 1 000 руб. (410 грн). Об этом сегодня, 15 июня, в соцсети сообщил Андрей, который в данный момент стоит в обычной очереди на КПП «Горловка».

Мужчина отмечает, что по состоянию на 8:30 обычная очередь не продвигается уже больше часа, «едет только суперльгота». «Шикарный бизнес: затрат – 0, налогов – 0, чем меньше работаешь, тем больше доход – мечта сбылась, жизнь удалась... Куда там, Остапу Ибрагимовичу с его билетами на ремонт провала...», – саркастически комментирует Андрей.

Спустя полчаса он пошел узнать ситуацию. «Стоим уже больше 2 часов без движения. Узнал стоимость проезда – 2 500 руб., поставить в льготку – 1 000 руб.», – констатирует он.

«Пацаны долго шли к успеху, и на конец-то сказочно свезло – поставили поднимать шлагбаум на КПП...Хочу такую работу, теперь есть о чем мечтать перед сном!», – резюмирует он.

Остальные участники соцгруппы также отрицательно реагируют на ситуацию. «ОПГ ДНР обеспечивает всем ублю*кам великолепные "социальные лифты". Адекватным просьба не беспокоится», – считает Сергей.

Иные предлагают устроить акции протеста:

«T. M.»: «Что вы здесь такие все деловые... Стоите же все в одной очереди! Да вылазьте уже из смартфонов – идите к этим козлам, требуйте телевидения, желательно российского, требуйте Пушилина! Всех поднимайте... остановите проезд! Полностью... Требуйте соблюдения своих прав!»;

Вячеслав: «Народ, давайте перекроем улицу в Донецке! С требованием улучшить работу КПП».

Однако идею не поддержали. «Все боятся. Лучше ж терпеть», – поясняет Ольга.

Как сообщалось ранее, сегодня с утра, 15 июня, наиболее сложная ситуация по пересечению линии разграничения отмечается со стороны «ДНР» на контрольно-пропускных пунктах в Еленовке и Александровке.

23 марта стоящие в очереди на КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР») организовали спонтанную акцию протеста. Люди перекрыли движение, возмущенные отсутствием продвижения очереди.

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