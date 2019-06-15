Донетчина: Мэры массово идут в парламент. Новости

На данный момент о своем участии в выборах в Верховную Раду заявили 8 мэров городов и поселковых голов Донецкой области. Преимущественно они идут мажоритарщиками.

Как сообщают «Донецкие новости», одним из первых о своем желании стать народным депутатом заявил городской голова Дружковки Вадим Гнатенко. Он будет баллотироваться по одномандатному избирательному округу № 49. По словам Гнатенко, пойдет на выборы беспартийным. В каком формате – от партии или самовыдвиженцем, Гнатенко пока не озвучил.

Идет в парламент и мэр Славянска Валим Лях. 10 июня он принял участие в съезде «Оппозиционного блока – Доверяй делам», а через 3 дня его в качестве кандидата в нардепы от ОИК № 47 представил в Славянске один из лидеров Оппоблока Борис Колесников. В состав ОИО № 47 входят Славянск, Святогорск, Николаевка, Александровский район.

Мэр Покровска Руслан Требушкин будет баллотироваться по ОИО № 50 (Покровск, Мирноград, Доброполье и Добропольский район). Он также идет от «Оппозиционного блока – Доверяй делам». По этому же округу документы в ЦИК подал документы и мэр Доброполья Андрей Аксенов, идет как самовыдвиженец.

А вот городской голова Мариуполя Вадим Бойченко идет не мажоритарщиком, а по партийным спискам «Оппозиционного блока – Доверяй делам». Он вошел в первую десятку и значится под номером 6.

Идут на выборы и поселковые головы. Глава Зайцевской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин идет по ОИО № 51. Официально округ включает Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района. Но выборы проходят только на подконтрольной Украине территории, а здесь из всего округа находятся всего 2 избирательных участка – оба в пгт Зайцево.

Николай Ленко – поселковый голова пгт Новгородское (относится к Торецкому городскоу совету) – идет по ОИО № 52. В данном округе на подконтрольной части Донетчины находятся лишь Торецк (с относящимися к нему городом Железное и поселками), а также часть поселков Бахмутского района.

Мэр Краматорска остается на своем посту. От города (ОИО № 48) в парламент баллотируется секретарь Краматорского городского совета Денис Ошурко, идет как самовыдвиженец.

По состоянию на сегодня, 15 июня, по Донецкой области ЦИК зарегистрировала 14 кандидатов в народные депутаты. Из них из перечисленных выше – Владимир Веселкин (Зайцево), Николай Ленко (Новгородское), Андрей Аксенов (Доброполье), Денис Ошурко (Краматорск).

Как только Центральная избирательная комиссия зарегистрирует мэров как кандидатов в нардепы, градоначальники временно сложат свои основные полномочия. На это время, согласно законодательству, руководств городом переходит к секретарю городского совета.