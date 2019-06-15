Жители «ДНР» показали свои российские паспорта (Фото). Новости

В Ростовской области России с пятницы, 14 июня, начался процесс выдачи российских паспортов жителям «ДНР» и «ЛНР».

За «ДНР» закреплено отделение УФМС России, расположенное в селе Покровское. Сюда в пятницу прибыло два автобуса (по 30 человек) из «ДНР».

Как сообщают российские СМИ, процедура выдачи российского паспорта следующая. На автобусах подвозят жителей «ДНР», чьи паспорта уже готовы. В комнате ожидания людей делят на пятерки. Далее каждая пятерка идет на дактилоскопию (снятие отпечатков пальцев) и фотосъемку, а оттуда попадает в импровизированный торжественный зал, где играет гимн России. Здесь новоиспеченные россияне зачитывают присягу, подписывают документы и после это им выдают российский паспорт.

«Добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации. Клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан..», – зачитывают по факту уже бывшие граждане Украины присягу на верной России.

14 июня в Покровском самому младшему участнику процедуры принятия гражданства РФ всего три месяца.

В России сейчас рассматриваются материалы на получение гражданства более 12 тысяч жителей «ДНР» и «ЛНР» и уже вынесено более 1200 положительных решений о приеме в гражданство РФ. По словам «замначальника миграционной службы ДНР» Владимира Медведока, сейчас в «республике» за российским гражданством обращается до 500 человек в день.

Как сообщалось ранее, аналогичная процедура вручения паспортов 14 июня прошла в городе Новошахтинске Ростовской области, где обслуживают жителей «ЛНР».

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