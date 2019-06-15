Авария: Крупнейшие города севера Донетчины остались без воды. Новости

Вечером 14 июня произошла авария на втором Донецком водопроводе, в результате чего крупнейшим городам севера Донецкой области снижена подача воды, а Константиновка вообще осталась без водоснабжения.

«Очередная авария на втором Донецком водопроводе – изношенная система не выдерживает давления. В Славянске, Краматорске и Дружковке уменьшены объемы подачи воды. Нет воды в Константиновке – она еще не успела дойти до города после устранения вчерашней аварии, как произошла новая», – сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

Губернатор отметил, что ремонтные бригады Коммунального предприятия «Вода Донбасса» ведут восстановительные работы.

«В отличие от Славянска, Краматорска и Дружковки, в Константиновке вода будет не раньше, чем через 12:00 после завершения восстановительных работ. Для людей будет организован подвоз воды», – уточнил Куць.