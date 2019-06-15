Обвал породы: В Торецке погиб 36-летний горняк. Новости

В Торецке (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.) на шахте «Центральная» ГП «Торецкуголь» произошел обвал породы. На аварийном участке находились 2 горняка, одному из которых удалось спастись. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-центр Государстенной службы по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что авария произошла вечером 14 июня. «В 20:56 в ГСЧС поступила информация, что вблизи г. Торецк в шахте "Центральная" на горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы», – говорится в сообщении.

15 июня в 03:15 найдено тело второго горняка – мужчина 1983 г.р. Всего на момент ЧП в шахте работало 119 горняков. Работа шахты была приостановлена, горняки подняты на поверхность.