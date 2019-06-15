Пули прошли над нашими головами: Волонтеры миссии «Пролиск» на Донетчине попали под обстрел (Фото). Новости

Руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин вместе со своей ассистенткой Анастасией Егоровой попали под обстрел. Об этом Евгений сообщил на своей странице в Facebook.

Каплин уточнил, что ЧП произошло 14 июня в 12:30 в селе Травневое (Бахмутский район Донецкой области). Евгений с ассистентской миссии привезли назад домой в село семью Виктории (волонтеры возили семью женщины в Бахмут.

«Находились во дворе Виктории, где она показывала нам последствия вчерашнего обстрела ее жилища и летней кухни. По нам был открыт огонь из стрелкового оружия бронебойно-зажигательными пулями калибра 12,7 мм с огневых позиций, расположенных в промзоне неподконтрольного правительству Украины поселка Гольмовский. Несколько пуль прошли над нашими головами. Дальнейшее общение пришлось продолжить за кирпичной стеной летней кухни», – написал Каплин.

Он добавил, что дом Виктории постоянно подвергается обстрелам снарядами и пулями разного калибра. «Недавно туалет, стоящий перед домом спас семью от попадания гранаты в дом, приняв удар на себя», – отметил Каплин.

«У меня перед глазами до сих пор стоит картинка дрожащей от страха собаки в Викином дворе во время сегодняшнего обстрела», – завершил волонтер.

Фото: Facebook / Евгений Каплин