Зеленский назначил руководителей пограничников и Нацгвардии (Фото). Новости

Н. Балан и С. Дейнеко

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд назначений в структурах Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины. Соответствующие указы, датированные 13 июня, размещена на сайте главы украинского государства.

Так, главой Госпогранслужбы назначен Сергей Дейнеко. Он в 2014 году возглавлял Луганский пограничный отряд. В 2014 году награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени за личное мужество и героизм.

Прежнего руководителя Госпогранслужбы Петра Цигикала президент уволил своим указом 31 мая.

Судя по сообщению твиттер-канала МВД Украины, 14 июня командному и личному составу Государственной пограничной службы Украины Сергея Денеко представил министр МВД Арсений Аваков.

Представление командующему составу С. Дейнеко

Командующим Национальной гвардии Украины был назначен генерал-лейтенант Николай Балан – до 14 июня он находился в статусе и.о. (7 мая тогда еще президент Петр Порошенко уволил командующего НГУ Юрия Аллерова и назначил Балана). Заместителями командующего Зеленский назначил следующих лиц: первый заместитель – Владимир Кондратюк, заместители – Юрий Лебедь и Руслан Дзюба.

Николай Балан с 2010 по 2014 годы являлся начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. С апреля 2014 года указом президента Украины был назначен заместителем командующего Нацгвардии.

Представление командующему составу Н. Балана