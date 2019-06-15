На 7,3% дешевле: С июня для населения снизили цену на газ. Новости

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей. С июня она снизится на 7,3% или на 436,11 грн за 1 тыс. куб. м по сравнению с маем. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

С июня новая цена за газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

«Конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7 755,87 грн. Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене», – говорится в сообщении «Нафтогаза».

В пресс-службе уточнили, что понижение цены произошло в связи со снижение стоимости газа на европейском рынке.

При формировании цены «Нафтогаз» учитывает 4 показателя:

цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц;

данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц;

средневзвешенная цену на украинской энергетической бирже.

«Цена по Постановлению КМУ № 867 от 19 октября 2018 – компания выбирает из них (перечисленных показателей, – ред.) самую низкую. Наименьшей оказалась цена на украинской энергетической бирже - она и определила цену на июнь», – добавила в «Нафтогазе».

Как сообщалось ранее, 5 июня Кабмин принял постановление №485, которым изменил механизм формирования цены на природный газ, отпускаемый для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) с целью максимального снижения его стоимости.

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