Щит Украины: По Мариуполю прошагал военный парад (30 фото). Новости

Сегодня, 15 июня, в столице Приазовья проходит фестиваль «Свободный Мариуполь», посвященный пятой годовщине освобождения города.

5 лет назад, 13 июня, добровольческий батальон «Азов» при поддержке ВСУ освободил Мариуполь от пророссийских сил. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», в честь этого события в приморском городе каждый год проходят праздничные мероприятия.

Уже с утра в центре Мариуполя собрались сотни горожан в ожидании праздничных зрелищ.

В 10 часов по проспекту Мира прошло праздничное шествие украинских воинов. В параде приняли участие добровольцы батальона «Азова», бойцы Нацгвардии, пограничники, полицейские, курсанты.

Присутствующих поздравил с праздником заместитель начальника Национальной полиции Украины Вадим Троян. «Мариуполь стоит как щит Украины», – заявил Троян, поблагодарив всех мариупольцев за поддержку воинам и патриотизм.

Мэр города Вадим Бойченко также поздравил всех горожан и военнослужащих с праздничной датой и отметил, что развитие Мариуполя возможно только в составе свободной Украины. «Мы подарили будущее себе и своим детям. Освобождение Мариуполя дало толчок для развития города», – сказал градоначальник.

Во время официальной части также состоялось награждение самых отважных воинов.

А после ее завершения начался праздничный концерт и открылись развлекательные локации.