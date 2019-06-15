Быть преданным и служить в армии: Какую анкету дают жителям неподконтрольного Донбасса для паспортизации в РФ. Новости

Об этом в Twitter 14 июня написал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

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Жители неподконтрольной украинской власти территории Донбасса для получения российского паспорта по упрощенной процедуре должны заполнить анкету, в которой они обязуются выполнять обязательства в пользу РФ, в том числе служить в вооруженных силах РФ. Об этом cегодня, 14 июня, написал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в Twitter.

«Жители ОРДЛО* для получения российского паспорта должны заполнить анкету, в которой они обязуются выполнять обязательства в пользу РФ, в том числе служить в вооруженных силах РФ, быть преданными РФ», – сообщил Черныш.

Он также продемонстрировал эту анкету.

По словам министра, Украина продолжает работать с международными партнерами по синхронизации действий по внедрению санкций к должностным лицам РФ, задействованным в незаконной выдаче паспортов, и непризнание паспортных документов.

Напомним, первая группа жителей неподконтрольных украинской власти Донецкой и Луганской областей получила вчера, 14 июня, паспорта РФ, оформленные в упрощенном порядке. Церемония прошла в Ростовской области.